Play-off-Revanche geglückt: Schottland bezwingt Ukraine deutlich

Die Fußballer der Ukraine haben in der Nations League ihre erste Niederlage erlitten und dadurch die Tabellenführung in der Gruppe 1 der Liga B eingebüßt.

In der Neuauflage des Play-off-Halbfinales zur Weltmeisterschaft in Katar verloren die Ukrainer gegen Schottland mit 0:3. John McGinn (70.) und der eingewechselte Lyndon Dykes (80., 87.) mit einem Doppelpack schossen die Schotten im Glasgower Hampden Park zum Sieg und an die Tabellenspitze.

Im Play-off-Halbfinale hatte die Ukraine am 1. Juni an gleicher Stelle noch mit 3:1 gewonnen. Am 27. September (20.45 Uhr) stehen sich beide Teams in Krakau zum Abschluss der Nations League erneut gegenüber. Schottland hat nun gute Karten, den Aufstieg in die Liga A zu schaffen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.