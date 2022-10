„Player of the Match“ Seiwald: „… dann ist mir kurz das Herz stehen geblieben“

Der FC Salzburg feiert am Mittwoch in der Champions League gegen Dinamo Zagreb einen hart erkämpften wie verdienten 1:0-(0:0)-Sieg. Nicolas Seiwald wurde zum „Player of the Match“ gewählt.

„Natürlich bin ich extrem stolz, aber ich freue mich über den 1:0-Sieg viel mehr“, erklärte der Mittelfeldspieler im Sky-Interview.

In der Schlussphase musste Salzburg noch ordentlich zittern. Dinamo drückte und erzielte sogar ein Abseitstor. „Brutal. Ich habe den Kopfball im Tor gesehen, dann ist mir kurz das Herz stehen geblieben. Dann habe ich die Fahne gesehen und habe mich innerlich gefreut. Das wäre echt unverdient gewesen. Natürlich hat Zagreb gedrückt, bis zur 90. haben sie aber extrem wenig Chancen gehabt“, beschreibt Seiwald die Schlussminuten.