Players Championship: Straka hat Spitzenfeld im Blick

Golfer Sepp Straka hat bei der Players Championship in Florida eine gute zweite Runde abgeliefert.

Dem Österreicher gelangen am Freitag (Ortszeit) in Ponte Vedra Beach fünf Birdies, denen nur ein Bogey am 18. Loch gegenüberstand. Straka benötigte 68 Schläge und liegt mit insgesamt 138 (6 unter Par) an der elften Stelle. Die Führung teilen sich der US-Amerikaner Akshay Bhatia und der Australier Min Woo Lee, die bei 133 stehen.

Das sagt Straka nach Tag zwei im Interview

Der US-Amerikaner Justin Thomas egalisierte unterdessen nach einer 78 zum Auftakt mit einer 62er-Runde den Kursrekord, den Tom Hoge 2023 aufgestellt hatte. Mit elf Birdies in einer Runde stellte Thomas einen neuen Rekord auf, der nur durch ein Bogey am 18. Loch getrübt wurde, wo sein zweiter Schlag im Wasser landete. „Das war sicher eine der besten Runden, die ich je gespielt habe“, meinte der zweimalige Gewinner der PGA Championship anschließend.

(APA)

Bild: Imago