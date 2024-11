Playoff-Derby in New York geht an Red Bulls

Die New York Red Bulls haben das Stadt-Duell mit dem New York City FC für sich entschieden und stehen im Playoff der Major Soccer League im Finale der Eastern Conference.

Die „Roten Bullen“ entschieden das Hudson River Derby am Samstag (Ortszeit) mit 2:0 für sich. Mit dem New York City FC verabschiedete sich auch Hannes Wolf aus dem Titelrennen. Der zu Jahresbeginn von Mönchengladbach in die USA gewechselte Steirer (25) spielte bis zur 74. Minute.

Die Tore für die Red Bulls erzielten Felipe Carballo (16.) und Dante Vanzeir (25.) schon in der ersten halben Stunde. Die Mannschaft des deutschen Trainers Sandro Schwarz hatte in der ersten Playoff-Runde bereits Vorjahresmeister Columbus Crew ausgeschaltet.

Mascherano soll Trainer von Inter Miami werden

Bei Inter Miami soll mit Javier Mascherano der nächste ehemalige Wegbegleiter von Lionel Messi als Cheftrainer übernehmen. Der 40-jährige Argentinier soll laut Berichten die Nachfolge von Landsmann Gerardo Martino antreten, der nach dem überraschend raschen Aus im Play-off seinen Rücktritt erklärt hatte. Mascherano spielte mit Messi jahrelang beim FC Barcelona und im argentinischen Nationalteam, in dem er die Kapitänsschleife trug. Der ehemalige Mittelfeldspieler betreute bei den Olympischen Spielen in Paris die Auswahl der Südamerikaner.

(APA) / Bild: Imago