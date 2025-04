Playoff-Hoffnung schwindet: Kaspers Red Wings verlieren erneut

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nur noch eine theoretische Chance auf das Play-off. Die Red Wings verloren am Donnerstag (Ortszeit) beim regierenden Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers mit 1:4 und haben vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs acht Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Detroit war zunächst in Führung gelegen. Nach 6:13 Minuten besorgte Alex DeBrincat das einzige Tor für die Red Wings. Ab der 22. Minute legten dann die Panthers mit dem Torreigen los. Brad Marchand, der mehr als 15 Jahre bei den Boston Bruins gespielt hat, erzielte ein erstes Tor für das neue Team. Evan Rodrigues, Mackie Samoskevich und Aleksander Barkov trafen ebenfalls.

Es war der zweite Sieg in Folge für die Panthers, die in der Atlantic Division einen Punkt hinter Tampa Bay und vier hinter dem Erstplatzierten Toronto liegen. Der Sieg am Donnerstag war der 915. für Panthers-Trainer Paul Maurice, der damit Barry Trotz auf dem dritten Platz in der NHL-Geschichte überholte.

(APA) Foto: Imago