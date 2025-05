Pleite bei Atalanta: Roma-Serie gerissen

Der Erfolgslauf der AS Roma in der italienischen Serie A ist gestoppt. Die Römer verloren am Montagabend im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bei Atalanta Bergamo 1:2 (1:1). Für das Team um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mats Hummels war es nach zuvor 19 Ligaspielen die erste Niederlage. Die bislang letzte Niederlage hatte Rom am 15. Dezember 2024 durch ein 0:2 bei Aufsteiger Como 1907 kassiert.

Ademola Lookman (9.) und Ibrahim Sulemana (76.) sorgten für den Heimsieg Atalantas, das damit Tabellenplatz drei sicherte und die letzten rechnerischen Zweifel an der Königsklassen-Qualifikation beseitigte. Für die Roma, bei der Ex-Weltmeister Hummels nicht zum Einsatz kam, hatte Bryan Cristante (32.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Das Team von Trainer Claudio Ranieri rutschte nach dem 36. Spieltag auf Rang sechs – bei einem Zähler Rückstand auf Juventus Turin und Lazio Rom sind die Champions-League-Chancen weiter intakt.

Auch Florenz mit Rückschlag

Robin Gosens und die AC Florenz, die vergangene Woche trotz zweier Tore des deutschen Nationalspielers gegen Betis Sevilla den Einzug ins Endspiel der Conference League verpasst hatten, erlitt im Rennen um die erneute Europapokal-Teilnahme derweil einen herben Rückschlag. Nach dem 1:2 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Venedig sind die internationalen Ränge zwei Spieltage vor dem Saisonende vier Zähler entfernt. Fali Cande (60.) und Gaetano Oristanio (68.) trafen für Venedig, das auf einen Nichtabstiegsplatz sprang. Der Anschluss von Rolando Mandragora (77.) war zu wenig.

(SID) / Bild: Imago