Pleite bei Juve: Meister Napoli verliert an Boden

Italiens Fußball-Meister SSC Napoli verliert im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidigung in der Serie A weiter an Boden. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte verlor am Sonntag bei Rekordmeister Juventus Turin 0:3 (0:1) und liegt nach der fünften Saisonniederlage als Tabellendritter schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Inter Mailand zurück. Juve rückt auf Platz fünf vor.

Der Kanadier Jonathan David (22.), das frühere Bayern-Talent Kenan Yildiz (77.) und Filip Kostic (86.) trafen gegen das Team von Conte, der für Juventus einst 419 Pflichtspiele bestritten und den Klub als Trainer von 2012 bis 2014 zu drei Meistertiteln in Serie geführt hatte.

