Pleite für Klose und Nürnberg – Dämpfer für Hertha im Aufstiegsrennen

Hertha BSC haben die leisen Hoffnungen auf einen Aufstieg einen empfindlichen Dämpfer bekommen.

Die Berliner verloren ihr Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0) und verlieren nach der ersten Niederlage seit Ende Februar vorerst wieder den Anschluss an die Aufstiegsränge. Mergim Berisha (47.) traf für den FCK.

Dresden schlägt Nürnberg

Nach den Krawallen vor einer Woche hat Dynamo Dresden immerhin sportlich wieder positive Schlagzeilen geschrieben und einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert. Die Mannschaft von Thomas Stamm gewann beim 1. FC Nürnberg um Trainer Miroslav Klose 2:0 (0:0) und verschaffte sich im Keller ein wenig Luft.

Ein Eigentor von Henri Koudossou brachte Dresden in der 56. Minute in Führung. Ben Bobzien machte spät alles klar (83.). Der Club verpasste so die Chance, sich den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern.

Kein Sieger im Kellerduell

Preußen Münster hat eine Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellenletzte kam im Kellerduell mit der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus. Münster hat von den vergangenen 15 Spielen nur eins gewonnen, für den neuen Trainer Alois Schwartz war es im zweiten Spiel das zweite Unentschieden.

Auch Fürth hilft der Punkt nur wenig weiter. Die Franken liegen zwei Punkte vor Münster auf einem direkten Abstiegsplatz.

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