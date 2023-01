Pleite für Minnesota – Sechster Sieg in Serie für Colorado

Die Minnesota Wild mussten in der NHL eine 2:4-Pleite bei den Tampa Bay Lightning einstecken. Damit rutscht das Team aus der Central Division aus den Playoff-Plätzen. Marco Rossi ist weiterhin für Minnesotas Farmteam Iowa in der American Hockey League (AHL) aktiv.

Stanley-Cup-Champion Colorado Avalanche hat nach einem schwachen Saisonstart nun wieder in die Spur gefunden. Die „Avs“ feierten gegen die Washington Capitals ihren sechsten Sieg in Serie und zogen in den Standings an Minnesota vorbei.

Alle Ergebnisse vom Dienstag:

Montreal Canadiens – Boston Bruins 2:4

Philadelphia Flyers – Los Angeles Kings 3:4 n.V.

Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild 4:2

Detroit Red Wings – San Jose Sharks 3:2 n.V.

New Jersey Devils – Vegas Golden Knights 3:2 n.V.

Pittsburgh Penguins – Florida Panthers 7:6 n.V.

St. Louis Blues – Buffalo Sabres 3:5

Nashville Predators – Winnipeg Jets 2:1

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 2:5

Colorado Avalanche – Washington Capitals 3:2

Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks 5:2

(Red.)

Bild: Imago