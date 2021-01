Pleite gegen Bilbao: Real Madrid verpasst Supercup-Finale

Real Madrid hat den Einzug ins spanische Supercup-Finale verpasst. Die Königlichen verloren am Donnerstag ihr Halbfinale gegen Athletic Bilbao 1:2 (0:2).

Damit treffen die Basken, für die Raul Garcia in Malaga doppelt traf (18., 38.), am Sonntag im Endspiel auf den FC Barcelona. Real war nahezu in Bestbesetzung angetreten. Mehr als das Anschlusstor von Karim Benzema (73.) sprang für den spanischen Meister aber nicht mehr heraus.

Der Supercup hätte wie im Vorjahr in Saudi-Arabien ausgespielt werden sollen, er wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch nach Spanien verlegt. Barcas Halbfinale fand in Cordoba statt, Real und Bilbao spielten am Donnerstag in Malaga.

(APA)

Bild: Imago