Pleite gegen Hartberg! Klagenfurt steigt aus Bundesliga ab

Nach vier Saisonen in der Fußball-Bundesliga geht es für Austria Klagenfurt zurück in die zweite Liga. Die Kärntner verloren am Freitag in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe gegen TSV Hartberg 0:1 (0:1) und steigen ab. Die Austria kassierte früh ein Gegentor (2.), konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen und die Schützenhilfe des LASK nicht nutzen. Zwei Punkte fehlten schließlich auf den Vorletzten SCR Altach.

Damit erfüllten sich die Hoffnungen auf einen Trainereffekt durch Carsten Jancker nicht. Der ehemalige deutsche Teamstürmer hatte die Mannschaft Ende April auf dem vorletzten Tabellenplatz von Peter Pacult übernommen, in vier Spielen unter Jancker blieben die Klagenfurter aber sieglos und holten nur zwei Punkte. Hartberg holte sich dagegen noch einmal Selbstvertrauen vor dem Europacup-Play-off am Montag in Linz gegen den LASK.

Hartberg traf mit erster Aktion

Klagenfurt ging als Schlusslicht in die letzte Runde und stand entsprechend unter Erfolgszwang. Die Ausgangslage wurde gleich noch schlechter, Hartberg ging mit dem ersten Angriff nach 100 Sekunden in Führung. Nach einem Pass von Benjamin Markus in die Tiefe zog Elias Havel aus spitzem Winkel ab und traf durch die Beine von Torhüter Simon Spari. Havel war einer von fünf Neuen, die Trainer Manfred Schmid gegenüber dem vergangenen Wochenende in der Startelf brachte.

Die Kärntner erholten sich nur langsam von dem Schock. Erst nach 19 Minuten wurden sie erstmals gefährlich, Christopher Wernitznig vergab in Bedrängnis. In der 37. Minute forderten sie erfolglos Elfmeter, nachdem ein Jaritz-Schuss von Youba Diarra mit dem Arm geblockt worden war. Die größte Chance vergab Matteo Kitz, der aus kurzer Distanz im Fallen über das Tor schoss (45.).

Mit den neuen Offensivkräften David Toshevski und Philipp Wydra kämpfte die Jancker-Elf nach der Pause gegen den Abstieg und hatte auch gute Chancen. Thorsten Mahrer köpfelte über das Tor (52.), ein Toshevski-Kopfball sprang von der Unterkante der Latte zurück (54.). Auf der Gegenseite hatte Patrik Mijic die Vorentscheidung auf dem Fuß (64.). Einmal noch hätte Klagenfurt vielleicht das Ruder herumreißen können, doch Toshevski traf nach Bobzien-Vorlage nicht ins leere Tor (83.). Die Austria muss daher nach vier Jahren, davon die ersten drei jeweils in der Meistergruppe, den bitteren Gang in die zweite Liga antreten.

Alle Tore:

0:1 Elias Havel (2.)

(APA)

Bild: GEPA