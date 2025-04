Pleite in England: ÖFB-U19-Frauen verpassen EM-Ticket

Österreichs U19-Fußballauswahl der Frauen hat den Sprung zur Europameisterschaft verpasst.

Am Samstag kassierte die Elf von Trainer Markus Hackl in Birmingham eine 1:5-(1:3)-Niederlage gegen England und hat damit keine Chance mehr auf den für das Endrundenticket notwendigen Sieg in Qualifikationsgruppe A3. Zum Abschluss geht es für Rot-Weiß-Rot am Dienstag an gleicher Stelle gegen Belgien. Das Auftaktspiel war wegen Nichtantretens der Ukraine mit 3:0 an Österreich gegangen.

(APA) / Bild: GEPA