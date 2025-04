Pleite in Kapfenberg: Ried verpasst Sprung an Tabellenspitze

Die SV Ried hat am Sonntag die Chance auf die Tabellenspitze in der ADMIRAL 2. Liga vergeben.

Die Oberösterreicher führten beim Kapfenberger SV dank eines Treffers von Nikki Havenaar (47.) 1:0, doch die Steirer drehten mit Treffern von Alexander Hofleitner (58.) und David Heinl (75.) die Partie noch zum 2:1-Sieg. Damit bleibt Langzeitleader Admira trotz der 2:3-Heim-Niederlage gegen Sturm II mit einem Punkt vor Ried an der Spitze.

Am Freitag kommt es in Ried zum direkten Duell der beiden Aufstiegskandidaten. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Havenaar nach einem Eckball mit dem rechten Fuß kurz nach der Pause für die Führung der Gäste. Es war der fünfte Saisontreffer des 30-jährigen Japaners. Den Steirern gelang dann aber elf Minuten später der Ausgleich aus einem perfekten Konter, den Hofleitner nach Vorlage von Florian Haxha mit seinem 14. Saisontreffer abschloss. Eine schöne Flanke von Meletios Miskovic verwandelte Heinl dann in der 75. Minute zum Turnaround. Die Rieder drängten danach auf den Ausgleich, konnten aber den vierten Heimsieg der Kapfenberger in Folge nicht mehr verhindern.

(APA) / Bild: GEPA