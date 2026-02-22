Pleite in Paderborn: Herthas Aufstiegstraum droht zu platzen

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss den Traum von der Rückkehr in die Bundesliga langsam abhaken.

Beim direkten Konkurrenten SC Paderborn verloren die Berliner am Sonntag mit 2:5 (1:3) und kassierten den nächsten harten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Mit 34 Punkten liegt das Team von Trainer Stefan Leitl zehn Zähler hinter Relegationsrang drei.

Paderborns Sebastian Klaas (7.), Tjark Scheller (20.), Nick Bätzner (45.+4), Mika Baur (65./Foulelfmeter) und Raphael Obermair (68.) brachten Hertha die bittere Pleite bei, Luca Schuler (39.) und Josip Brekalo (70.) trafen für den Hauptstadtklub. Mittlerweile stehen die Berliner bei lediglich einem Sieg aus den vergangenen neun Ligapartien. Der SCP (43 Punkte) darf auf die Aufstiegsränge schielen.

Patzer gegen Dresden: Hannovers Lauf endet

Dämpfer für den Aufstiegsaspiranten: Hannover 96 hat gegen Dynamo Dresden einen fest eingeplanten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die zuletzt formstarken Niedersachsen kamen gegen den Abstiegskandidaten nach einer zähen Partie nicht über ein 0:0 hinaus und ließen Federn im Kampf um einen der ersten drei Plätze.

Anstatt nach Punkten mit dem Tabellendritten SV Elversberg gleichzuziehen, liegt Hannover nun zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Dresden bleibt trotz des überraschenden Punktgewinns Tabellenvorletzter.

Münster taumelt Richtung Abstieg

Preußen Münster kann seine Talfahrt in Richtung Tabellenkeller einfach nicht stoppen. Die Preußen verloren am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 2:3 (1:3) gegen den 1. FC Kaiserslautern und warten damit seit neun Partien auf einen Sieg.

Kapitän Marlon Ritter traf per Foulelfmeter (9.) und aus kurzer Distanz (40.) für den FCK, Norman Bassette (45.+1) legte nach. Die beiden Tore des Ex-Lauterers Jannis Heuer (21., 87.) waren zu wenig für Münster.

