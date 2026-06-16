Plötzlich 5,7 Mio. Follower! Der 40-jährige WM-Held aus dem Nichts

Er ist 40 Jahre alt, WM-Debütant und steht im Tor von Fußball-Zwerg Kap Verde: Vozinha. Mit seinen Paraden brachte der Schlussmann die mit Stars gespickte Nationalmannschaft Spaniens zur Verzweiflung.

Vozinha ist der älteste Torhüter, der bei seinem WM-Debüt ohne Gegentor blieb. Gegen Spanien parierte er sieben Schüsse. Eine heldenhafte Leistung, die seinen Instagram-Account explodieren lässt.

„Vozinha, wer?“, werden sich wohl fast alle Fans und Zuschauer – ob im Stadion in Atlanta oder an den TV-Geräten – gefragt haben. Wer ist dieser Teufelskerl, an dem beim historischen ersten WM-Spiel von Kap Verde für Spanien (0:0) kein Vorbeikommen war?

Der 40-Jährige zeigte die wohl beste Torhüterleistung der bisherigen Weltmeisterschaft. Nach dem Schlusspfiff brach der Mann, der aktuell noch beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag steht, ab dem 1. Juli Stand jetzt aber ohne Verein ist, in Tränen aus. Es waren Tränen der Freude und des Stolzes!

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Vozinha lässt Spanien-Stars verzweifeln

In der 39. Minute lenkte Vozinha den Kopfball von Spanien-Stürmer Mikel Oyarzabal mit den Fingerspitzen über die Latte. Unmittelbar vor der Pause parierte der Oldie erneut stark gegen Ferran Torres (45.) und Aymeric Laporte (45.+3).

Auch nach der Pause konnte sich Kap Verde auf den sicheren Rückhalt verlassen – war er doch unter anderem gegen Fabian Ruiz (56.) zur Stelle. Eine Leistung, die Vozinha nicht nur unmittelbar auf dem Platz von seinen Teamkollegen und dem Trainer-Team gewürdigt bekommen haben dürfte. Denn seine heldenhafte Performance hat auch Auswirkungen auf Social-Media-Ebene.

Instagram-Account explodiert

Vor dem WM-Auftakt folgten dem in Mindelo geborenen Keeper überschaubare 50.000 Menschen auf Instagram. Mittlerweile ist diese Zahl raketenhaft auf über 5 Millionen angestiegen – Tendenz steigend! Damit hat Vozinha, der erst mit 25 Jahren Profi wurde, sechsmal so viele Follower wie Kap Verde Einwohner hat – rund 530.000.

Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.

Witze über das Alter

Mitspieler Steven Moreira bedankte sich bei seinem Torwart, der mit seinen Paraden für den ersten Punkt gleich bei der WM-Premiere sorgte. „Er ist eine Legende. Wir freuen uns alle so unglaublich für ihn“, sagte der 31-Jährige. „Manchmal machen wir Witze über ihn wegen seines Alters. Heute hat er eine beeindruckende Leistung gezeigt.“

Kap Verdes Trainer Bubista würdigte seinen Torhüter als „besten Spieler auf dem Feld. Er war von den Emotionen überwältigt. Er ist ein ziemlich erfahrener Spieler und hat all die Jahre dafür gekämpft, hier auf dieser Weltbühne zu stehen.“