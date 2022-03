Plötzlich wieder Bayern-Jäger: BVB zurück im Titelkampf

Borussia Dortmund ist zurück im Titelrennen. Der Sieg in Mainz nährt die Hoffnung auf einen spannenden Zweikampf mit den Bayern – doch noch hält sich der BVB zurück.

So richtig aus der Deckung wagte sich bei den Bayern-Jägern von Borussia Dortmund noch niemand. Egal ob Axel Witsel, Emre Can oder auch Trainer Marco Rose – sie alle umschifften die Meisterschafts-Frage nach dem 1:0 (0:0) beim FSV Mainz 05 mehr oder weniger elegant. Dabei dreht sich plötzlich fast alles wieder um die neue Spannung im Titelkampf – sogar der Wechselwirbel um Erling Haaland rückte für kurze Zeit in den Hintergrund.

Punktemäßig sei das „schwer in Ordnung“, die Mannschaft solle versuchen, „den Trend fortzusetzen“. Und: „Wir gewinnen Spiele, darum geht es bei Borussia Dortmund.“ Mehr ließ sich Rose nicht entlocken, eine Kampfansage schon gar nicht. Allzu forsche Aussagen flogen dem BVB in der Vergangenheit schließlich schnell wieder um die Ohren. Klar ist aber: Der Rückstand auf Bayern München beträgt nur noch vier Punkte.

„Wir haben den Abstand zu den Teams nach unten vergrößert, das ist sehr wichtig“, sagte Witsel mit einem verschmitzten Grinsen, nachdem er den BVB beim hart erkämpften Arbeitssieg in Mainz spät erlöst hatte (87.) – und ergänzte mit ernsterem Ton: „Wir werden bis zum Ende alles geben. Wir müssen so weitermachen und von Spiel zu Spiel schauen.“

Spannender Schlussspurt steht bevor

Etwas unerwartet ist die Chance wieder da. Die Bayern zeigen in diesem Jahr immer wieder ungewohnte Schwächen, Dortmund gewinnt auf einmal enge Spiele – und das direkte Duell in München steht am 31. Spieltag noch aus. Sollte der BVB bis dahin dranbleiben, könnte der Bundesliga nach Jahren der Langeweile an der Spitze mal wieder ein echter Titel-Endspurt bevorstehen.

„Wir haben früh in der Saison oft Bayern, Bayern, Bayern gesagt. Aber wir müssen nicht darauf schielen“, warnte Can dennoch. Oft schon wähnte sich die Borussia in Schlagdistanz zu den scheinbar übermächtigen Bayern, um dann doch im entscheidenden Moment zu patzen. „Wir müssen versuchen, das Maximum herauszuholen“, sagte Can. Die Hoffnung gebe „immer viel Energie“.

Zumal sich in den kommenden Wochen auch die Personalsituation entspannen wird. Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels, dazu Raphael Guerreiro, sie alle stehen vor der Rückkehr vor dem Start in die heiße Endphase der Saison – womöglich schon am Sonntag (19.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Angesichts der Ausfälle von „acht wichtigen Spielern“ sei die Ausbeute der vergangenen Wochen „außergewöhnlich“, betonte Rose.

Haaland-Abgang dennoch großes Thema

Dazu dürfte es bei Haaland nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Tore nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder reihenweise fallen. Der Torgigant nähert sich seiner Bestform – allen Gerüchten um seine Zukunft zum Trotz. „Wir haben einen offenen und guten Dialog“, sagte Rose. Aber er wisse einfach nicht, was Haaland tun wird. „Wir sind sehr entspannt in diesem Fall.“

Laut Medienberichten soll die Bekanntgabe von Haalands Abgang ins Ausland unmittelbar bevorstehen. „Es ist gut für ihn, nicht zu viel zu lesen“, sagte Rose, der weiter voll auf seinen Stürmerstar setzt: „Jeder weiß, wie wichtig Erling ist. Es ist wichtig, dass wir ihn auf dem Feld haben.“ Vor allem mit Blick auf den Titelkampf.

(SID)/Bild: Imago