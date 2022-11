Pöltl bei Spurs-Niederlage der Topscorer

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl als Topscorer verloren 97:119 bei den LA Clippers. Der 27-jährige Wiener erzielte 20 Punkte und war mit acht Rebounds auch stärkster Spieler seines Teams an den Brettern. Außerdem verzeichnete er drei Assists und einen Steal in 25:04 Minuten auf dem Parkett.

Die Spurs wurden von den Gastgebern im ersten Viertel förmlich überrollt und lagen nach zwölf Minuten mit 22:40 zurück. Clippers-Star Paul George hatte da bereits 18 Punkte verzeichnet, 21 waren es letztlich in nur 14:49 Minuten Einsatzzeit. Eine Chance auf die Wende bestand für San Antonio nie. Für Pöltl, der im Schlussviertel geschont wurde, und Kollegen bedeutete das 97:119 die vierte Niederlage hintereinander und die neunte in den vergangenen zehn Partien. Die Spurs lassen im laufenden Spieljahr durchschnittlich etwa 120 Punkte ihrer Gegner zu und sind damit das defensiv schlechteste Team der Liga.

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Texaner bereits am (heutigen) Sonntag. Neuerlich in Los Angeles warten die Lakers als Gegner, die als 14. der Western Conference einen Platz hinter San Antonio liegen.

NBA-Ergebnis vom Samstag (Ortszeit): LA Clippers – San Antonio Spurs (20 Punkte, 8 Rebounds in 25:04 Minuten von Jakob Pöltl) 119:97.

(APA)

Bild: GEPA