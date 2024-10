Pöltl-Comeback: Toronto gewinnt NBA-Testspiel gegen Washington

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) das erste von fünf Testspielen vor der neuen Saison in der NBA gewonnen. Jakob Pöltl und Kollegen bezwangen die Washington Wizards zum Abschluss eines Trainingscamps in Montreal souverän mit 125:98. Der Center aus Wien trug nach mehr als sieben Monaten wieder den Dress der Kanadier. Er hatte am 3. März eine Fingerverletzung erlitten, die das vergangene Spieljahr für ihn vorzeitig beendete.

Beim Comeback vor 21.900 Fans in Montreal bilanzierte der heimische NBA-Pionier mit sechs Punkten, sieben Rebounds, drei Assists und einem Block. Er kam 20:36 Minuten zum Einsatz. Erfolgreichster Werfer der Raptors war RJ Barrett mit 17 Zählern.

Am Freitag steigt in Washington ein weiteres Duell mit den Wizards. Am 13. (auswärts) und 15. Oktober (einziges Heimspiel in der Preseason) stehen Duelle mit dem amtierenden NBA-Champion Boston Celtics auf dem Programm. Am 18. des Monats gastieren die Kanadier bei den Brooklyn Nets.

Die reguläre Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt beginnt für die Raptors am 23. Oktober gegen die Cleveland Cavaliers. Pöltl geht in sein neuntes NBA-Spieljahr.

(APA)

Beitragsbild: Imago