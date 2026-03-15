Pöltl glänzt mit 21 Punkten bei Toronto-Heimsieg über Detroit

Jakob Pöltl hat mit 21 Punkten und 18 Rebounds am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) ordentlich zum 119:108-Heimsieg seiner Toronto Raptors über die Detroit Pistons beigetragen.

Topscorer Torontos, das den ersten Erfolg über Detroit seit November 2023 feierte, war Brandon Ingram mit 34 Zählern. Damit bleiben die Kanadier weiter im Rennen um die direkten Playoff-Plätze.

Hartenstein feiert Comeback bei OKC-Sieg

Nach seiner drei Spiele währenden Verletzungspause ist Isaiah Hartenstein beim achten Sieg in Serie der Oklahoma City Thunder zurückgekehrt. Der NBA-Meister rund um den deutschen Center drehte gegen die Minnesota Timberwolves einen Pausenrückstand in ein 116:103 (47:53). OKC festigte damit Platz eins im Westen.

Hartenstein sammelte in 21 Minuten Spielzeit starke zwölf Rebounds, blieb aber ohne Punkt. Der 27-Jährige hatte wegen erneut aufgetretener Wadenprobleme zuletzt pausieren müssen, nachdem er in dieser Saison bereits zweimal länger wegen der Verletzung gefehlt hatte.

Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder unterlag derweil mit den Cleveland Cavaliers gegen die Dallas Mavericks 120:130 (58:60). Die Mavs nahmen damit erfolgreich Revanche für die Heimniederlage am Samstag. Welt- und Europameister Schröder erzielte acht Punkte und steuerte sechs Assists bei. Die Cavaliers sind weiter Vierter im Osten.

Hartenstein stand einmal mehr im Schatten von seinem Teamkollegen Shai Gilgeous-Alexander. Der MVP-Kandidat traf zwar nur sieben seiner insgesamt 22 Versuche aus dem Feld, baute mit genau 20 Punkten jedoch seine Rekordserie von Spielen mit mindestens 20 Zählern auf 128 aus.

Im Spiel gegen die Boston Celtics hatte „SGA“ zuletzt die 63 Jahre alte Bestmarke von Legende Wilt Chamberlain geknackt. Gegen die Timberwolves, die auf dem geteilten fünften Platz im Westen derzeit über ein Playoff-Ticket verfügen, tat sich der Meister lange schwer. Minnesotas Julius Randle stemmte sich mit starken 32 Punkten letztlich vergeblich gegen die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

(APA/SID).

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