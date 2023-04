Pöltl schwärmt von Gregg Popovich: „Werde ihn als Coach vermissen“

NBA-Profi Jakob Pöltl hat sich im exklusiven Sky-Interview voll des Lobes für seinen ehemaligen Spurs-Coach Gregg Popovich gezeigt.

„Er ist ein Wahnsinnscoach. Es ist unglaublich, was er geleistet hat. Für mich ragt er vor allem als Mensch heraus, einer meiner Lieblingscoaches über die Jahre. Ich habe mich wirklich sehr gut mit ihm verstanden und werde ihn als Coach vermissen“, sagte Pöltl über Popovich, der vor Kurzem in die Hall of Fame aufgenommen wurde.

Sollten sich die Raptors über das Play-In gegen die Bulls für die Play-Offs qualifizieren, traut Pöltl seinem Team eine Überraschung zu.

„Wir haben die letzten Monate gut gespielt, haben es nur nicht geschafft, das Ganze konstant aufs Parkett zu bringen. Wenn wir uns am Ende der Saison in einen Rhythmus spielen und in den Play-Offs den Gegner mit der richtigen Taktik überraschen können, dann haben wir das Zeug dazu, auch in den Play-Offs weiterzukommen.

Die Raptors (41:41) starten am Mittwoch mit Heimvorteil gegen die Chicago Bulls ins Play-in. Der Sieger des Duells trifft am Freitag auswärts auf den Verlierer der Begegnung Miami Heat gegen Atlanta Hawks. Schaffen es die Kanadier ins Play-off, geht es in der ersten Runde gegen die Bucks.