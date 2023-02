Pöltl über seine Rückkehr nach Toronto: „Bin mit der Situation sehr glücklich“

Österreichs erster und einziger NBA-Profi Jakob Pöltl kehrt nach viereinhalb Jahren bei den San Antonio Spurs zu den Toronto Raptors zurück.

Der 27-jährige Wiener hatte bereits zu Beginn seiner Karriere in der stärksten Basketball-Liga der Welt von 2016 bis 2018 für Toronto gespielt, ehe ihn die Kanadier nach San Antonio abgaben. „Ich bin mit der gesamten Situation sehr glücklich“, sagte Pöltl in einer ersten Reaktion.

Die vergangenen Tage seien recht intensiv gewesen. „Nach dem ganzen Hin und Her bin ich froh, dass es vorbei ist“, ergänzte der Center. Bei den Raptors, derzeit Zehnter in der Eastern Conference und damit auf einem Play-in-Platz, will Pöltl unbedingt den Play-off-Einzug schaffen. „Das Team kann definitiv weiter oben mitspielen, als es das gegenwärtige Ranking ausdrückt“, betonte er. „Wir können ein richtig gutes Team sein und ich hoffe, dass wir die Saison ein bisschen umdrehen können und es zurück in die Play-offs schaffen.“

Der Abschied von San Antonio fällt Pöltl „natürlich schwer“, allerdings blicke er in eine sehr positive Zukunft. Wann Pöltl sein Raptors-Comeback feiern wird, ist noch unklar. „Wie und wann das mit dem Umzug ablaufen wird, kann ich nicht sagen. Auch wann es mit dem Debüt klappen wird, ist aktuell schwer zu beurteilen. Aber ich hoffe bald“, erklärte Pöltl. Die Raptors empfangen in der Nacht auf Samstag (1.30 Uhr MEZ) die Utah Jazz und am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) die Detroit Pistons.

(APA)/Bild: GEPA