Pöltl über seinen MVP-Favoriten: „Er macht die Mitspieler so viel besser“

Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl hat sich in einem Sky-Interview im Rahmen des Auswärtsspiels seiner Toronto Raptors bei den Boston Celtics (102:121-Niederlage) auch zu seinem Favoriten auf den MVP-Titel in der NBA geäußert. Als Center hat der 27-jährige Wiener es in dieser Saison schon desöfteren im direkten Duell mit den Favoriten auf den begehrten Titel zu tun gehabt: Joel Embiid von den Phialdelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks und der Titelträger der letzten beiden Jahre Nikola Jokic von den Denver Nuggets sind die heißesten Kandidaten auf den Award.

„Es ist schwer zu sagen. Es war in den letzten Jahren schon knapp und es wird dieses Jahr wieder knapp. Für mich persönlich ist es immer noch Nikola Jokic. Ich glaube im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wo man die Werte sieht. Für mich ist er MVP, weil er sein eigenes Team und seine Mitspieler um sich herum so viel besser macht. Das macht für mich den Unterschied“, schwärmt Pöltl über den serbischen Superstar.

Heute Abend treffen die Raptors um Pöltl im letzten Spiel des Grunddurchgangs auf die Milwaukee Bucks. Danach trifft Toronto in der ersten Play-in-Runde am Mittwoch als Neunter mit Heimvorteil auf die zehntplatzierten Chicago Bulls. Für den Sieger geht es dann am Freitag auswärts gegen den Verlierer des Duells Miami Heat – Atlanta Hawks um den achten und letzten Playoff-Platz im Osten.