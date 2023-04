Pöltl über Zukunft: „Das richtige Angebot vom richtigen Team finden“

via

via Sky Sport Austria

Österreichs einziger NBA-Profi Jakob Pöltl hat sich im Rahmen der Auswärtspartie der Toronto Raptors bei den Boston Celtics (102:121) u.a. über seine Zukunft geäußert.

Pöltl befindet sich aktuell in seinem letzten Vertragsjahr und wird sich im Sommer als Free-Agent wohl um einen neuen Arbeitgeber umsehen. „Für mich persönlich ist meistens der Teamerfolg im Vordergrund gestanden. Der Basketball steht im Vordergrund, nicht unbedingt das Geld“, so der 27-jährige Wiener im Sky-Interview. Pöltl ergänzte: „Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen eine gute Balance zu finden. Das richtige Angebot vom richtigen Team zu finden. Und hoffentlich passt dann am Ende alles.“

Nach der Niederlage der Raptors bei den Celtics beenden die Kanadier den Grunddurchgang fix als 9. in der Eastern Conference. Pöltl verzeichnete in Boston drei Punkte, sieben Rebounds und einen Steal. Der Center war 21:23 Minuten im Einsatz.

In der ersten Play-in-Runde am Mittwoch wird Toronto als Neunter mit Heimvorteil auf die Zehntplatzierten Chicago Bulls treffen. Für den Sieger geht es danach am Freitag auswärts gegen den Verlierer des Duells Miami Heat – Atlanta Hawks um den achten und letzten Playoff-Platz im Osten.

VIDEO: Pöltl spricht über die Play-in-Round in der NBA

(Red./APA)