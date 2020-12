via

via Sky Sport Austria

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs haben am Donnerstagabend (Ortszeit) auch das dritte und letzte Testspiel vor dem Start in die neue NBA-Saison verloren. Beim 106:128 in einem neuerlichen Duell auswärts mit den Houston Rockets verbuchte der 25-jährige Center aus Wien zwei Punkte und drei Rebounds. Er kam 10:18 Minuten zum Einsatz.

Die Spurs starten am kommenden Mittwoch ins NBA-Spieljahr 2020/21. Auftaktgegner sind auswärts die Memphis Grizzlies.

(APA)

