Pogacar auf Titelkurs: Das war die zweite Phase der Tour de France 2026

Die zweite Phase der Tour de France 2026 ist beendet. Nach den Etappen zehn bis 15 hat Tadej Pogacar seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Jonas Vingegaard musste nach einem Sturz das Rennen aufgeben. Sky blickt auf die zweite Rennwoche der Frankreich-Rundfahrt zurück.

Tadej Pogacar – UAE Team Emirates – XRG – 55:41:31h Remco Evenepeol – Red Bull – Bora – Hansegrohe + 5:00m Isaac del Toro – UAE Team Emirates -XRG + 5:58m Paul Seixas – Decathlon CMA CGM Team + 6:23m Florian Lipowitz – Red Bull – Bora – Hansegrohe + 6:48m

10. Etappe

Nach dem ersten Ruhetag wartet mit 3.800 Höhenmetern direkt eine der anspruchsvollsten Etappen der Tour auf das Fahrerfeld. Zahlreiche Fahrer versuchen sich früh in einer Fluchtgruppe. Unter ihnen befinden sich unter anderem Javier Romo, Harold Tejada und später Richard Carapaz, der sich im weiteren Rennverlauf als Solist an die Spitze setzt.

Während UAE Team Emirates XRG das Rennen kontrolliert, beginnt am Col de Pertus die entscheidende Phase. Rund 15 Kilometer vor dem Ziel attackiert Tadej Pogacar aus der Favoritengruppe. Keiner seiner Konkurrenten kann dem Antritt des Slowenen folgen. Wenig später schließt Pogacar zu Carapaz auf, überholt den Ecuadorianer noch vor der Bergwertung und setzt seine Solo-Fahrt bis ins Ziel fort.

Mit seinem dritten Etappensieg bei der diesjährigen Tour baut Pogacar seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Remco Evenepoel wird mit 32 Sekunden Rückstand Zweiter, Jonas Vingegaard verliert als Siebter weitere Zeit auf den Titelverteidiger. Pogacar revanchiert sich damit zugleich für seine Niederlage auf derselben Zielankunft bei der Tour de France 2024 und setzt vor den kommenden Bergetappen ein weiteres Ausrufezeichen.

11. Etappe

Die 11. Etappe verläuft lange Zeit nach dem klassischen Muster einer Sprintetappe. Kurz nach dem Start setzt sich eine vierköpfige Ausreißergruppe um Julian Alaphilippe, Mathis Le Berre, Nelson Oliveira und Anthon Charmig vom Feld ab. Das Peloton hält den Vorsprung jedoch konstant gering und stellt die letzten Ausreißer rund fünf Kilometer vor dem Ziel.

Im Finale entwickelt sich ein ungewöhnlicher Massensprint. Keinem Team gelingt es, einen geordneten Sprintzug aufzubauen, sodass sich die Favoriten gegenseitig belauern. Søren Wærenskjold nutzt die Situation, eröffnet seinen Sprint rund 350 Meter vor dem Ziel und verteidigt seine Führung bis zur Ziellinie. Der Norweger feiert damit überraschend seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France vor Olav Kooij und Jasper Philipsen. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt hingegen alles unverändert – Tadej Pogacar verteidigt das Gelbe Trikot souverän.

12. Etappe

Die letzte klassische Sprintetappe der diesjährigen Tour wird lange Zeit von einer vierköpfigen Ausreißergruppe um Baptiste Veistroffer, Damiano Caruso, Ewen Costiou und Mattéo Vercher geprägt. Das Peloton hält den Vorsprung jedoch stets unter Kontrolle und stellt die letzten Ausreißer rund 30 Kilometer vor dem Ziel.

Im Finale sorgen mehrere Attacken von Lidl-Trek für ein hohes Tempo, ehe es doch zum erwarteten Massensprint kommt. Rund 350 Meter vor dem Ziel überschattet jedoch ein schwerer Massensturz das Rennen, in den zahlreiche Fahrer verwickelt sind. Nur wenige Sprinter bleiben verschont. Tim Merlier nutzt die Situation, setzt sich auf der ansteigenden Zielgeraden vor Olav Kooij und Jasper Philipsen durch und feiert bereits seinen dritten Etappensieg bei der Tour de France 2026. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt Tadej Pogacar weiterhin ungefährdet im Gelben Trikot.

13. Etappe

Die längste Etappe der diesjährigen Tour führt das Fahrerfeld über 205 Kilometer von Dole nach Belfort und endet mit dem ersten großen Schlagabtausch in den Vogesen. Nach zahlreichen Attacken setzt sich bereits früh eine große Ausreißergruppe ab, die sich einen komfortablen Vorsprung auf das Hauptfeld erarbeitet. Da kein Klassementfahrer unmittelbar gefährdet ist, überlässt das Peloton den Flüchtigen den Kampf um den Tagessieg.

Am Ballon d’Alsace zerfällt die Spitzengruppe zunehmend. Rund 16 Kilometer vor dem Ziel attackiert Mauro Schmid und lediglich Harold Tejada kann dem Schweizer folgen. Das Duo arbeitet bis ins Finale hervorragend zusammen, ehe Schmid auf den letzten Metern die größeren Reserven besitzt und den Sprint für sich entscheidet. Tom Pidcock gewinnt den Sprint der Verfolger und verbessert sich dadurch in der Gesamtwertung, während Tadej Pogacar gemeinsam mit den übrigen Favoriten das Ziel erreicht und das Gelbe Trikot souverän verteidigt.

14. Etappe

Die erste schwere Vogesen-Etappe hat es in sich. Über drei Anstiege der 1. Kategorie prägt zunächst eine Ausreißergruppe das Rennen, ehe das Peloton den Rückstand am letzten Anstieg kontinuierlich verkürzt. Richard Carapaz hält sich lange an der Spitze, wird am Col du Haag jedoch von den Favoriten eingeholt.

Rund sieben Kilometer vor dem Ziel setzt Tadej Pogacar schließlich seine entscheidende Attacke. Wie bereits auf den vorherigen Bergetappen kann keiner seiner Konkurrenten dem Antritt des Slowenen folgen. Jonas Vingegaard versucht zwar zu kontern, muss Pogacar jedoch ziehen lassen. Der Titelverteidiger fährt anschließend als Solist seinem vierten Etappensieg der Tour entgegen und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Isaac del Toro wird Zweiter vor Paul Seixas, während die Verfolger um Vingegaard, Remco Evenepoel und Florian Lipowitz weitere Sekunden auf den Mann im Gelben Trikot verlieren.

15. Etappe

Die erste schwere Alpenetappe der diesjährigen Tour führt das Fahrerfeld über 183,9 Kilometer von Champagnole hinauf zum erstmals befahrenen Plateau de Solaison. Nach zahlreichen Angriffen setzt sich früh eine 24-köpfige Ausreißergruppe ab, in der unter anderem Tom Pidcock, Adam Yates und Quinn Simmons vertreten sind. Am Col de la Croisette zerfällt die Spitzengruppe, ehe sich Mauro Schmid in der Abfahrt als Solist absetzt. Wenig später übernimmt Simmons die Spitze, wird im Schlussanstieg jedoch von den Favoriten eingeholt.

Rund 21 Kilometer vor dem Ziel wird das Rennen von einem schweren Sturz überschattet. Jonas Vingegaard prallt an einer Verkehrsinsel zu Boden, verletzt sich dabei schwer und muss die Tour de France aufgeben. Auch Isaac del Toro kommt zu Fall, kann das Rennen jedoch fortsetzen während Vingegaard mit offenbar starken Schmerzen sitzen blieb. Bandagiert am rechten Arm und an der Schulter stieg der Däne in einen Rettungswagen. Später gab Visma die Diagnose bekannt. „Aufgrund der Schwere des Schlüsselbeinbruchs wurde ein chirurgischer Eingriff empfohlen, der in den kommenden Tagen durchgeführt wird“, hieß es. Pogacar sagte über den Ausfall seines Kontrahenten.

„Die Tour wird nicht die gleiche sein ohne ihn“,

Im Schlussanstieg kontrolliert UAE Team Emirates XRG das Tempo, ehe sich Remco Evenepoel gemeinsam mit Tadej Pogacar und Isaac del Toro von den übrigen Favoriten absetzt. Auf den letzten Kilometern erweist sich der Belgier als stärkster Fahrer und feiert vor Pogacar und del Toro seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France. Florian Lipowitz erreicht das Ziel als Fünfter, während Pogacar nach dem Ausstieg seines größten Konkurrenten Vingegaard seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaut.