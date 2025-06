Pogacar dominiert bei erster Dauphiné-Bergankunft

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat auf der 6. Etappe der Dauphiné-Rundfahrt nach einem enttäuschenden Einzelzeitfahren zurückgeschlagen und die erste Bergankunft bei der Tour-Generalprobe überlegen gewonnen.

Der Slowene vom UAE-Team triumphierte am Freitag bei der Hitzeschlacht auf dem Weg nach Combloux in Frankreich nach 126,7 km klar vor seinem Visma-Rivalen Jonas Vingegaard (+1:01 Min.) sowie dem Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull/+1:22) und übernahm die Gesamtführung.

Pogacar ließ sieben Kilometer vor dem Ende der Etappe seine Konkurrenten hinter sich, der bisherige Spitzenreiter Remco Evenepoel (Soudal) verlor nach einem Sturz am Vortag 1:50 Minuten. In der Gesamtwertung führt Pogacar, der im Zeitfahren am Mittwoch überraschend klar hinter Evenepoel und Vingegaard gelegen war, nun 43 Sekunden vor Vingegaard. Am Samstag folgen auf dem Weg nach Valmeinier 1800 gleich drei Berge der höchsten Kategorie mit fast 5.000 Höhenmetern, ehe die Generalprobe für die Tour de France am Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis endet.

(APA) / Artikelbild: Imago