Pogacar-Edelhelfer Del Toro mit Prestigesieg zur Tour

Tadej Pogacars Edelhelfer Isaac del Toro reist mit einem Prestigeerfolg zur Tour de France.

Der mexikanische Rundfahrtspezialist holte sich den Gesamtsieg bei der schweren Tour Auvergne – Rhône-Alpes, früher unter dem Namen Criterium du Dauphine bekannt. Del Toro gewann am Sonntag auch die Bergankunft auf dem Plateau de Solaison, nachdem er bereits am Vortag auf dem Grand Colombier triumphiert hatte.

Das französische Supertalent Paul Seixas musste dagegen am Sonntag aufgeben, nachdem er tags zuvor bei einer Abfahrt im französischen Jura-Gebirge schwer gestürzt war. Trotzdem hatte der Decathlon-Teamkollege von Felix Gall mit Schürfwunden und einem Rückstand von 1:21 Minuten die Etappe noch beendet und das letzte Teilstück auch in Angriff genommen.

Tuckwell muss Gelbes Trikot abgeben

Del Toro siegte am Sonntag nach 120,1 km mit einer Minute Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso im Alleingang und löste damit den Australier Luke Tuckwell im Gelben Trikot noch ab. Der Red-Bull-Profi sicherte sich den zweiten Gesamtrang mit 54 Sekunden Rückstand. Del Toro, der im vergangenen Jahr bereits Giro-Zweiter war und die Tour of Austria gewann, ist bei der Frankreich-Rundfahrt als wichtigster Helfer des vierfachen Champions Pogacar vorgesehen. Er werde seinen Kapitän mit „Vollgas“ unterstützen, erklärte der Mexikaner. Pogacar bestreitet seine Tour-Generalprobe als Aushängeschild der Tour de Suisse ab Mittwoch.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago