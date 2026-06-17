Pogacar eröffnet Tour-Generalprobe mit Machtdemonstration

Bei der Generalprobe für die in zweieinhalb Wochen beginnende Tour de France hat Rad-Star Tadej Pogacar gleich auf der ersten Etappe Nägel mit Köpfen gemacht. Der Slowene fuhr zum Auftakt der Tour de Suisse in Sondrio nach einem 70-km-Solo 2:14 Minuten vor dem ersten Verfolger Richard Carapaz über die Ziellinie. „Das war definitiv nicht der Plan, aber es hat irgendwie geklappt. Danke an meine Teamkollegen“, sagte Pogacar.

Sein UAE-Team um Felix Großschartner hatte schon beim ersten Anstieg des 144 km langen Teilstücks Tempo gebolzt. Der Oberösterreicher Großschartner wurde am Dienstag Achter. Die Schweiz-Rundfahrt wird in diesem Jahr über fünf Etappen ausgetragen. Die Königsetappe am Sonntag in Villars-sur-Ollon bildet den Abschluss der Rundfahrt. Drei Passagen über den Col de la Croix stehen dabei auf dem Programm.

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