Pogacar gewann Eintagesrennen in Montreal

Tadej Pogacar befindet sich schon in hervorragender WM-Form. Der dreifache Tour-de-France-Sieger gewann am Sonntag das World-Tour-Rennen in Montreal deutlich.

In seinem zweiten Wettbewerb seit dem dritten Tour-Triumph zog der slowenische Radprofi in der Schlussphase unwiderstehlich davon und distanzierte den Spanier Pello Bilbao um 24 Sekunden. In zwei Wochen wird Pogacar bei der WM in Zürich einer der Topfavoriten sein. Bester Österreicher war Michael Gogl auf dem 27. Platz.

(APA)/Beitragsbild: Imago