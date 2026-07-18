Pogacar gewinnt 14. Tour-Etappe und baut Vorsprung aus

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat seine Vormachtstellung bei der Tour de France erneut untermauert.

Der viermalige Gesamtsieger aus Slowenien (UAE Emirates-XRG) gewann die 14. Etappe nach Le Markstein in den Vogesen im Solo und baute im Gelben Trikot die Gesamtführung aus. Für Pogacar war es bereits der vierte Tageserfolg bei der 113. Frankreich-Rundfahrt und der 25. seiner Karriere.

In Le Markstein hatte Pogacar bereits bei der Tour 2023 triumphiert. Das Gelbe Trikot trug damals der Däne Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), der am Samstag Vierter wurde. Die Strecke der 15. Etappe am Sonntag führt südwärts und erreicht die französischen Alpen. Für Pogacar und Co. heißt das erneut: Es wird geklettert. Fast 4000 Höhenmeter liegen auf den 183,9 km zwischen Champagnole und dem Plateau de Solaison. Der Schlussanstieg ist 11,3 Kilometer lang und im Schnitt neun Prozent steil.