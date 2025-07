Pogacar-Helfer Wellens gewinnt 15. Tour-Etappe

Der belgische Radprofi Tim Wellens hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Am Tag nach dem letzten Tagesabschnitt in den Pyrenäen setzte sich der UAE-Teamkollege von Spitzenreiter Tadej Pogacar nach 169,3 km in der alten Festungsstadt Carcassonne und einer Solofahrt mit 1:28 Minuten Vorsprung auf seinen Landsmann Victor Campenaerts durch.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Der Slowene Pogacar behauptete das Gelbe Trikot mit weiterhin 4:13 Minuten Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingegaard.

Der deutsche Topfahrer Florian Lipowitz liegt nach seinen starken Leistungen in den Bergen weiter auf dem dritten Platz. Der beste Jungprofi, der am Sonntag einen frühen Sturz weitgehend unbeschadet überstand, geht mit 7:53 Minuten Rückstand in den letzten Ruhetag am Montag.

