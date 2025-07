Pogacar plant offenbar Vuelta-Start

Radsport-Superstar Tadej Pogacar will offenbar schon in diesem Jahr das Triple aus den Siegen bei allen drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere perfekt machen.

Laut seines Teamchefs Mauro Gianetti geht der dreimalige Tour-de-France-Sieger ab August bei der spanischen Vuelta a España an den Start. „Die Vuelta ist in seinem Programm“, sagte Gianetti dem Portal Velo.

Auf SID-Anfrage wollte sich der Schweizer am Rande der sechsten Tour-Etappe am Donnerstag nicht zu einer Teilnahme Pogacars bei der Spanien-Rundfahrt äußern. Der Triumph bei der Vuelta fehlt dem Weltmeister vom Team UAE Emirates-XRG noch, bisher gewann er drei Mal die Tour (2020, 2021, 2024) und den Giro d’Italia (2024).

Lediglich sieben Fahrer, darunter die Legende Eddy Merckx, haben bei allen drei Landesrundfahrten den Gesamtsieg geholt. Bei der Vuelta ging Pogacar 2019 an den Start und belegte Rang drei.

In diesem Jahr würde Pogacar in Spanien auf Jonas Vingegaard treffen. Der Däne nimmt zum dritten Mal teil. Gewinnen konnte aber auch er die Rundfahrt (23. August bis 14. September) noch nicht.

