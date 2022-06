Pogba-Rückkehr fix: Offizielle Verkündung im Juli

Der französische Nationalspieler Paul Pogba wechselt zu Juventus Turin. Transferexperte Fabrizio Romano erklärt, dass eine vollständige Einigung zwischen dem Spieler und dem Klub erzielt wurde. Der Vertrag wird Anfang Juli unterschrieben.

Damit startet Pogba in seine zweite Amtszeit bei der Alten Dame. Vor sechs Jahre verließ er Juventus für 100 Millionen Euro in Richtung Manchester United, nun kommt es zur Rückkehr.

In der Zeit von 2012 bis 2016 absolvierte Pogba 177 Pflichtspiele für Juventus. Dabei kam er auf 34 Tore und 40 Assists.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago – now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022