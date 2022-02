Pogba-Tor nicht genug: United stolpert im Regen von Burnley

Manchester United hat den zweiten Rückschlag in Folge kassiert. Die „Red Devils“ kamen am Dienstagabend im Auswärtsspiel der 24. Runde der englischen Fußball-Premier-League bei Schlusslicht Burnley über ein 1:1 nicht hinaus und das nur vier Tage nach dem bitteren Out in der 4. Runde des FA-Cups gegen den Zweitligisten Middlesbrough (7:8 im Elfmeterschießen). Cristiano Ronaldo und Co. fielen in der Tabelle hinter West Ham United (1:0 gegen Watford) auf Rang fünf zurück.

Damit sind sie derzeit außerhalb der Champions-League-Ränge zu finden. Der Führungstreffer von Paul Pogba (18.) war zu wenig, da Jay Rodriguez (47.) gleich nach dem Seitenwechsel der Ausgleich gelang. Burnley verkürzte den Rückstand auf den neuen Vorletzten Watford auf einen Punkt, der Letzte hat zudem zwei Spiele weniger ausgetragen.