Pokerchips & viel Bling-Bling: Spezieller Vegas-Look für Verstappen

Nach Ferrari hat nun auch Red Bull seinen Spezial-Look für das Rennen in Las Vegas veröffentlicht. Die Boliden von Weltmeister Max Verstappen und Teamkollege Sergio Perez sind – wie schon bei den Rennen in Miami und Austin – ein Fan-Design.

Spektakel ist am Strip von Las Vegas sowieso immer geboten. Am kommenden Wochenende soll es beim Halt der Formel 1 noch ein Stück spektakulärer werden. Dafür wollen die Teams auch fernab von sportlichen Leistungen sorgen.

Wie Ferrari – das hatten die Italiener bereits vor mehreren Tagen bekannt gegeben – wird auch Red Bull mit einer Sonderlackierung auf die Strecke gehen. Die Karosserie ist verziert mit Neon-Lichtern, dazu gibt es Reifen in Pokerchips-Optik – ganz im Vegas-Style eben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Wie in den beiden zurückliegenden Rennen in den USA – Miami und Austin – werden auch dieses Mal Weltmeister Max Verstappen und Teamkollege Sergio Perez in von einem Fan designten Boliden an den Start gehen.

(sport.sky.de)/Bild: