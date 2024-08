Polcanova-Bezwingerin Chen holt erneut Tischtennis-Gold

Die Bezwingerin von Österreichs bester Tischtennisspielerin Sofia Polcanova hat sich am Samstag in Paris zum zweiten Mal in ihrer Karriere Olympia-Gold gesichert.

Die als Nummer zwei gesetzte Chinesin Chen Meng bezwang im Finale ihre topgesetzte Landsfrau, die Weltranglisten-Erste und Weltmeisterin Sun Yingsha, mit 4:2 (-4,7,4,-9,9,6).

Chen hatte sich schon im Olympia-Endspiel vor drei Jahren in Tokio gegen Sun durchgesetzt. In Paris fertigte die 30-Jährige im Viertelfinale Polcanova in nur 30 Minuten 4:0 ab. Bronze ging an die Nummer drei des Turniers, die Japanerin Hina Hayata.

