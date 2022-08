Polcanova holt sich in München zweites EM-Gold

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova hat sich am Sonntag zur Doppel-Europameisterin von München gekürt. Ihre deutsche Gegnerin Nina Mittelham musste im dritten Satz nach zwei mit 9:11 und 2:11 verlorenen Sätzen verletzt aufgeben, das Finale wurde mit 4:0 für Polcanova bewertet. Polcanova hatte mit der Rumänin Bernadette Szocs auch Frauen-Doppel-Gold geholt.

Es war die insgesamt zehnte EM-Gold-Medaille für Österreichs Tischtennis, aber erst die zweite im Einzel nach Liu Jia 2005 in Aarhus (DEN). Österreich steht damit bei den European Championships in München, wo in neun Sportarten EM-Medaillen vergeben wurden, bei vier Gold- und je zwei Silber- und Bronze-Medaillen.

Polcanova konnte sich zunächst nach der Aufgabe ihrer Gegnerin gar nicht so richtig freuen. „Ich hab überhaupt keine Worte. Natürlich wollte ich heute nicht so gewinnen, das ist wirklich so schade für Nina. Sie hat den Titel genauso verdient wie ich“, sagte Polcanova zum Publikum in der Rudi-Sedlmayer-Halle. „Ich weiß wie sie sich fühlt, weil ich auch zwei Jahre verletzt war und mich immer zurückgekämpft habe. Aber das ist natürlich eine ganz andere Situation in einem Finale. Ich bin traurig und weiß nicht, was ich fühlen soll.“

Schon im zweiten Satz habe sie ihrer Gegnerin angemerkt, dass sie nicht mehr fit war. „Sie hat sich nicht mehr so gut bewegt und es war etwas mit der Schulter.“

