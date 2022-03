via

Sofia Polcanova ist beim WTT-Turnier in Doha ins Achtelfinale eingezogen. Die Linzerin gewann am Montag ihr Einzelauftaktmatch gegen die Ukrainerin Tetjana Bilenko 3:1.

Ihre nächste Gegnerin ist am Dienstag Miyu Kato (JPN) oder Nina Mittelham (GER). Im Mixed erreichte Polcanova mit Daniel Habesohn durch ein 3:1 gegen Manav Thakkar/Archana Kamath (IND) das Viertelfinale. In diesem warten am Dienstag die Weltranglisten-Ersten Cheng Ching/Lin Yun (TPE).

