Polen gegen Deutschland im Finale des United Cup

Das Finale des United Cup, dem zum zweiten Mal ausgetragenen Tennis-Mixed-Nationenturnier in Australien, lautet Polen gegen Deutschland. Die topgesetzten Polen setzten sich am Samstag in Sydney angeführt von Hubert Hurkacz und der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek im Halbfinale gegen Frankreich mit 3:0 durch. Die nur als Nummer 16 eingestuften Deutschen gewannen gegen Australien wie schon am Vortag gegen Griechenland durch den Gewinn des Mixed-Doppels mit 2:1.

Zunächst brachte Angelique Kerber mit ihrem ersten Einzelsieg nach eineinhalbjähriger Babypause die Deutschen in Führung. Sie besiegte Ajla Tomljanovic 4:6,6:2,7:6(7). „Für mich ist es der erste Einzelsieg seit meinem Comeback, es ist ein wirklich großartiges Gefühl“, sagte die 35-Jährige. Im Anschluss daran verlor Olympiasieger Alexander Zverev gegen Alex de Minaur mit 7:5,3:6,4:6. Im Mixed gab es ein hauchdünnes 7:6(2),6:7(2),15:13 von Laura Siegemund/Zverev gegen Storm Hunter/Matthew Ebden. Zverev: „Wir haben weiter die Chance, das Turnier zu gewinnen. Wir sind sehr glücklich.“

Für die Polen legte Hurkacz mit einem 6:3,7:5 gegen Adrian Mannarino vor, den Aufstieg fixierte Swiatek durch ein 4:6,6:1,6:1 über Caroline Garcia. Das 3:0 ermöglichten Katarzyna Kawa/Jan Zielinski durch ein 6:3,6:3 gegen Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin. Das Finale ist für Sonntag (7.30 Uhr MEZ) angesetzt.

(APA/Reuters/dpa)

Artikelbild: Imago