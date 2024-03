Polizei fahndet nach NFL-Profi

Cameron Sutton, Linebacker der Detroit Lions aus der NFL, wird von der Polizei in Florida wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt öffentlich gesucht.

„Das Büro des Sheriffs von Hillsborough County braucht Ihre Hilfe bei der Suche nach einem gesuchten Verdächtigen: Cameron Sutton, 29. Sutton spielt in der NFL für die Detroit Lions“, hieß es in einem Aufruf an die Bevölkerung des Bezirks, zu dem auch die Großstadt Tampa gehört: „Er wird wegen häuslicher Gewalt durch Strangulation gesucht.“

Wie ESPN berichtet, sei bereits am 7. März ein Haftbefehl gegen Sutton ausgestellt worden. Die Lions teilten in einem Statement mit, über die Situation informiert zu sein und diese weiter zu verfolgen.

Sutton war 2023 zu den Lions gewechselt und in der vergangenen Saison Stammspieler in der Defensive. Detroit war erst im Playoff-Halbfinale gescheitert und hatte die erstmalige Teilnahme am Super Bowl knapp verpasst.

(SID)

Bild: Imago