Polster schwärmt von Sevilla-Fans: “Sowas von fußballverrückt”

via

via Sky Sport Austria

Vor dem heutigen Champions League-Auftakt des FC Salzburg beim FC Sevilla hat Sky-Beitragsgestalter Christoph Jochum mit Toni Polster über den Traditionsverein aus Andalusien gesprochen. Der ehemalige Spanien-Legionär ging von 1988 – 1991 für den FC Sevilla auf Torejagd und erinnert sich gerne an die Zeit zurück. In der Saison 1989/90 gelangen dem Wiener sensationelle 33 Treffer in der Liga. Der 57-Jährige schwärmt von den fußballverrückten Fans und tut sich heute sehr schwer, dem österreichischen Vertreter die Daumen zu drücken.

Das Spiel Sevilla gegen Salzburg gibt es jetzt live auf Sky Sport Austria 2. Mit dem Sky X-Traumpass kannst du bereits ab 12 Euro pro Monat live dabei sein.