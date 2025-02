In der 248. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ war GAK-Trainer Rene Poms zu Gast. Der 49-Jährige sprach unter anderem über die bittere 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung gegen den Wolfsberger AC in der 15. Bundesliga-Runde Ende November,

„Grundsätzlich ein irres Spiel. Man kann es bis heute noch immer ab und zu nicht glauben. Vor allem die Art und Weise. Das Groteske ist, wir haben die erste Halbzeit unglaublich gespielt. Wir haben 3:0 geführt. Wir haben in Unterzahl die Chance auf das 4:0 gehabt, sogar zweimal“, so Poms über die Partie.

VIDEO-Highligts: Der GAK verspielt ein 3:0 gegen den Wolfsberger AC

Poms sieht die Schuld allerdings nicht nur bei seiner Mannschaft: „Es war bis zu 80. Null erkennbar, dass da irgendwas in die Richtung sich entwickeln kann. Und dann muss man auch dazu sagen, kommt der VAR. An dem Tag, glaube ich, das war ein schwerwiegendes Fehlverhalten von der ganzen VAR-Geschichte. Aber das muss man auch so hinnehmen. Trotz allerdem muss man das besser wegverteidigen. Das haben wir nicht gemacht.“

Schlussendlich sah der GAK-Coach sein Team allerdings doch in der Verantwortung: „Wir sind dann teilweise auseinandergefallen. Das hat dann auch gezeigt, dass eine gewisse Instabilität da ist, das ist dann gnadenlos aufgedeckt worden.“

Poms: „Haben es ins Lächerliche gezogen“

Nach dem Spiel versuchte Poms die Pleite mit Humor aufzuarbeiten: „Wir haben fast versucht, es ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, dass da gar nicht irgendeine Totenstimmung entsteht und auch den Michael Lang, dem ja der Fauxpas passiert ist, ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.

Dennoch hat die Partie im Team Spuren hinterlassen: „Wir haben versucht, das alles ein bisschen in das Lächerliche zu ziehen und haben uns sofort auf das nächste Spiel fokussiert. Aber Fakt ist, das hat mehr mit der Mannschaft gemacht, als uns allen lieb war und wir uns gedacht hätten.“

Die Positive Seite: „Hätten nicht diesen Umbruch gemacht“

Doch gerade in dieser Niederlage sieht Poms auch das Positive: „Würden wir hergehen und das zurückspielen und sagen, wir hätten jetzt gegen den WAC gewonnen oder vielleicht X gespielt, gegen Hartberg gewonnen, hätten wir jetzt um vier Punkte mehr. Die sind nach den Punkteteilung zwei Punkte wert. Aber wir hätten wahrscheinlich nicht diesen Umbruch gemacht und hätten wahrscheinlich dann auch nicht diese Verstärkungen geholt, die wir jetzt geholt haben“

„Weil die zwei Spiele haben dann schon alles knallhart aufgedeckt. Wir haben dann auch keinen Stein auf dem anderen gelassen und haben dann gesagt, so und jetzt machen wir das komplett oder gar nicht. Und das war eigentlich mit der Faktor diese beiden Spiele, das muss man schon ehrlicherweise sagen“, so der GAK-Trainer.

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #248 mit Rene Poms

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren