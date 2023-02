Porto-Coach Conceicao vor Duell mit Inter: „Wir können und sollen träumen“

via

Der FC Porto muss am heutigen Mittwochabend im Hinspiel des CL-Achtelfinales bei Inter Mailand (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 3 sowie mit Sky X!) antreten. Die Portugiesen haben ihre Qualität bereits in der Gruppenphase eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In einer Gruppe mit Atletico Madrid, Bayer Leverkusen und dem FC Brügge setzte sich das Team von Trainer Sergio Conceicao mit vier Siegen und dem daraus resultierenden ersten Tabellenplatz durch.

„Unsere Mentalität bedeutet, immer das Beste geben, um zu gewinnen. Können wir das? Natürlich können wir das.“, so Conceicao vor dem Aufeinandertreffen mit den „Nerazzurri“.