Portugal-Coach Martinez hört nach WM auf

Portugal setzt bei der WM trotz anhaltender Debatten um seine Rolle erneut auf Cristiano Ronaldo als zentrale Figur.

„Er ist ein Vorbild und eine Referenz für den Fußball“, sagte Nationaltrainer Roberto Martinez vor dem Auftakt am Mittwoch (19:00 Uhr MESZ) in Houston gegen die DR Kongo.

Für den 41-jährigen Ronaldo wird es bereits die sechste WM-Teilnahme, „aber ich kann sagen, dass es innerlich für ihn wie seine erste Weltmeisterschaft wirkt“, sagte Martinez: „Innerhalb der Mannschaft ist er ein unverzichtbarer Spieler, denn er ist der Torjäger. In unserem Offensivspiel spiegeln seine Statistiken wider, wie wichtig er ist.“

Schluss nach der WM

Der Trainer selbst wird sein Amt nach der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada niederlegen. „Mein Vertrag läuft nach der Weltmeisterschaft aus. Das ist nichts Neues, sondern einfach eine Tatsache“, bestätigte Martinez entsprechende Berichte, die wenige Stunden zuvor als exklusive News verkauft wurden: „Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Arbeit zu Ende zu bringen, die wir vor dreieinhalb Jahren begonnen haben.“

(SID)

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