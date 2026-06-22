Portugal will sich weitere Diskussionen um Cristiano Ronaldo ersparen und mit einem Sieg gegen Usbekistan am Dienstag bei der Fußball-WM ankommen.

Den Einzug ins Sechzehntelfinale kann England realisieren, auch Gegner Ghana hofft in Boston (22:00 Uhr) auf den Aufstieg. Im zweiten Spiel der Gruppe L plant Kroatien gegen Panama in Toronto (Mittwoch, 01:00 Uhr) den ersten Sieg ein. Kolumbien will gegen die DR Kongo (Mittwoch 4:00 Uhr) nachlegen.

Ronaldo und Co. auf Wiedergutmachung aus

Portugals erster WM-Auftritt endete mit Diskussionen um Cristiano Ronaldo, die sich der Altstar gerne erspart hätte. Seine schwache Vorstellung beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo war medial das beherrschende Thema. Vor Portugals zweitem Gruppenspiel in Houston steht der 41-Jährige so stark unter Druck wie nur selten bei seinen mittlerweile sechs WM-Teilnahmen. „Cristiano kann mit diesem Druck umgehen“, sagte Ruben Dias dazu. Der noch nicht voll fitte Abwehrchef könnte auch gegen die Usbeken pausieren.

Die Portugiesen wollen sich steigern, gegen den WM-Neuling soll der Ballbesitz in Tore umgemünzt werden. Dazu müssen Ronaldo und Co. aber auch aufs Tor schießen. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben“, betonte Teamchef Roberto Martinez. Gegen die Usbeken erwartet Portugal ein ähnliches Spiel wie zum Auftakt. Die von Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro betreuten Zentralasiaten verloren bei ihrer WM-Premiere 1:3 gegen Kolumbien. Cannavaro beklagte zu viel Nervosität. Die soll sein Team nun abgelegt haben. „Wir haben genug Qualität, um eine Top-Mannschaft in Asien zu sein“, betonte der Italiener.

Three Lions bauen auf Offensivpower um Kane

Die hoffnungsvollen Fans aus England sehen die Three Lions nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien titelreif. Mit einem Sieg gegen Ghana sind Harry Kane und Co. fix weiter. Vor allem auf den Teamkapitän sind die Augen wieder einmal gerichtet. Mit seinem Doppelpack gegen Kroatien stellte der 32-jährige Kane den englischen WM-Torrekord von Gary Lineker (10 WM-Tore) ein. Gegen die Westafrikaner soll die Bestmarke fallen. Dass die englische Defensive gegen Kroatien nicht immer den sichersten Eindruck machte, scheint Trainer Thomas Tuchel angesichts der Offensivpower mit Kane und Jude Bellingham verschmerzen zu können.

Kane fühlt sich in der Form seines Lebens. „Im Laufe einer Karriere gibt es nicht viele Phasen, in denen alle Stücke des Puzzles im richtigen Moment zusammenpassen. Im Moment bin ich in so einer Phase“, sagte der Bayern-Torjäger. Ghanas „Black Stars“ träumen dennoch von einer Überraschung. Gegen England müsse man „bereit sein, Opfer zu bringen“, meinte Teamchef Carlos Queiroz. „Weil ein Sieg bei dieser WM sehr teuer ist.“ Gegen Panama (1:0) gelang er erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Thomas Partey steht zur Verfügung, nachdem der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Mittelfeldspieler im ersten Spiel nicht nach Kanada einreisen durfte. Der gegen Panama verletzte Torhüter Lawrence Ati Zigi dürfte ausfallen.

Kroatien sieht keinen Raum für weitere Patzer

Luka Modric will sein 200. Spiel für die kroatische Auswahl gebührend bestreiten. Beim 2:4 gegen England war der 40-Jährige bis zu seinem Austausch nach einer knappen Stunde kaum zu sehen. Kroatien muss in Toronto gegen die Mittelamerikaner mit LASK-Verteidiger Andres Andrade gewinnen, ansonsten wartet zum Abschluss gegen Ghana ein Zitterspiel. Modric versprach den heimischen Fans: „Ich bin mir sicher, dass wir unser Minimalziel erreichen werden.“ Es sei genug Zeit, „um die Dinge zu beheben“.