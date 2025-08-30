Portugal vergibt Rückennummer des verstorbenen Jota

Im Gedenken an den bei einem Verkehrsunfall im Juli tödlich verunglückten Fußball-Profi Diogo Jota wird dessen Rückennummer 21 beim portugiesischen Nationalteam künftig von Ruben Neves getragen.

Dieser war ein enger Freund Jotas, die beiden spielten gemeinsam bei den Wolverhampton Wanderers. Neves war beim Begräbnis von Jota einer der Sargträger, er ist nun in Saudi-Arabien bei Al-Hilal engagiert. Bei Liverpool, Jotas letztem Club, wird seine Nummer 20 nicht mehr vergeben.

