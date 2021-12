Portugiese Peseiro wird neuer Teamchef von Nigeria

via

Der Portugiese Jose Peseiro wird neuer Teamchef der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der Ex-Teamtrainer von Venezuela tritt die Nachfolge des Deutschen Gernot Rohr an, wird allerdings beim anstehenden Afrika Cup (9. Jänner bis 6. Februar) in Kamerun noch nicht die Hauptverantwortung tragen. Die liegt da noch bei Interimscoach Augustine Eguavoen, der nach dem Turnier wieder in seine gewohnte Rolle als Technischer Direktor schlüpfen wird.

(APA)/Bild: Imago