Posch-Club Atalanta träumt vom Scudetto

Nach einer 4:0-Gala bei Juventus Turin in der italienischen Serie A träumt Fußballclub Atalanta Bergamo vom Meistertitel. Drei Punkte fehlen dem drittplatzierten Verein von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch, der derzeit verletzt fehlt, auf Meister und Tabellenführer Inter Mailand. Der Arnautovic-Club gastiert am Sonntag in Bergamo. „Wir dürfen nicht aufhören zu träumen“, sagte Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini, der sein Team im Vorjahr zum Europa-League-Titel geführt hatte.

„Wir mögen sagen, dass es unmöglich ist. Aber wenn man genug glaubt, können Dinge möglich werden“, meinte Gasperini mit Blick auf den Scudetto. Zuletzt war Inter allerdings eine unbezwingbare Hürde für die Truppe des 67-Jährigen. Der bisher letzte Sieg gegen die Nerazzurri ist fast sechseinhalb Jahre her, die jüngsten sieben Duelle gewannen die Mailänder. Gasperini war aber optimistisch. „Wir waren zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie im Rennen um den ersten Platz, man kann also nie wissen.“

Historische Heimpleite für Juventus

Äußerst zufrieden zeigte sich der Trainer am Sonntag mit der Performance seines Teams in Turin, die Juventus die erste Liga-Pleite nach fünf Siegen in Folge zufügte. „Für uns ist das ein sensationelles Ergebnis. Es war eine fast perfekte Leistung, heute haben wir ein großartiges Spiel gemacht.“

Die „Alte Dame“ hat seit 1967 kein Heimspiel in der Serie A mit vier Toren oder mehr verloren. Dementsprechend geknickt zeigte sich Juve-Coach Thiago Motta. „Wir sind ziemlich enttäuscht. Die Fans und auch die Presse haben das Recht zu denken, was sie wollen“, sagte der 42-Jährige. Im Titelkampf liegen die Turiner nun neun Zähler hinter Inter.

