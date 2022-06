Posch reist verletzt vom ÖFB-Team ab

Österreichs Fußball-Teamspieler Stefan Posch hat sich am Montag in Wien im Nations-League-Gruppenspiel gegen Dänemark (1:2) eine Prellung und muskuläre Verletzung im Beckenbereich zugezogen.

Dies teilten der ÖFB und der Posch-Club TSG 1899 Hoffenheim am Freitag mit. Der 25-jährige Innenverteidiger wird am Samstag nach Hause reisen und fällt für die Nations-League-Partie am Montag in Kopenhagen gegen Dänemark aus.

(APA)/Bild: GEPA