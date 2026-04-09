Posch trifft sehenswert! Mainz gewinnt Hinspiel gegen Straßburg

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch hat Mainz 05 mit einem sehenswerten Treffer zum Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League verholfen.

Beim 2:0-Erfolg gegen Racing Straßburg erzielte der Verteidiger nach einer Ecke per Volley das zweite Mainzer Tor (19.). Zuvor hatte Kaishu Sano die Hausherren mit einem abgefälschten Schuss in Führung gebracht (10.).

Bei Mainz stand neben Posch auch ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene in der Startelf. Nikolas Veratschnig kam in der 69. Minute für Mwene in die Partie.

Posch über sein Volley-Tor: „War so geplant“

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